Aita auto alla jäänud kassipoega, kes imekombel ellu jäi ja vajab kliinikus ravi!

Kassi leidis maanteelt üks suure südamega härrasmees, kes märkas maas liikumatult lebavat kassi ja pidas maanteel auto kinni, et kontrollida, kas kiisu on veel elus. Oligi. Edasi tõi ta kiisulapse omale koju ja proovis teda ise kuidagi turgutada, sest kuhugi kliinikusse ta nädalavahetusel löögile ei saanud. Paar päeva hiljem sai ta lõpuks MTÜ Cats Help numbri ning saadi kiiresti kokkuleppe, et kiisu tuleb Tallinna ja nii maanduski ta Haabersti loomakliinikus.

Tegu on kolme kuuse kassipojaga, kes oli jõudes kliinikusse poolsurnud. Tal oli tugev peatrauma ning ajuverejooks. Kliinikusse jõudes ei suutnud arstid ära imestada, et ta üldse veel elus on või kuidas ta pidas vastu kaks päeva ilma arstiabita. Alguses ei antudki talle elulootust ning konsulteeriti ka neuroloogiga Erivetist. Küll aga on kõigi suureks üllatuseks juhtunud ime ning tragi kassipoeg on ellu jäänud ja tundub et paranemas. Arstidki on ka maininud, et nad ei suuda seda uskuda.