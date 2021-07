Jälgi oma looma: niimoodi näitab kass välja, et tal võib olla tõsine terviseprobleem

Karvkate on tuhm. Kui kassi sile, läikiv ja pehme karv on ühtäkki tuhmiks muutunud, näitab see, et looma organism ei omasta mingil põhjusel toitaineid. Üheks põhjuseks võibki olla ühekülgne toit, aga kui peale toidu vahetamist probleem ei kao, on tõenäoliselt tegemist tervisprobleemiga, mis vajab loomaarsti sekkumist.

Vesised silmad. Kui kassi silmad on märgatavalt vesised, võib olla tegemist mõne ärrituse, allergia või koguni haigusega. Kui silm on juba pikemat aega vesine, siis ei tasuks loomaarsti juurde minekut edasi lükata. Eriti veel siis, kui märkad, et silm on põletikuline, punane või kui silmast voolav vedelik on kollane või kleepuv.

Halb hingeõhk. Ehkki kassi hingeõhk ei pea olema värske kui kevadine tuuleõhk, on ometi tunda, kui tal mingi probleem on. Kui kassi suust tulev lõhn on nii halb, et ajab lausa nina kirtsutama, siis võib tegemist olla igemeprobleemidega, sest suus on palju halba lõhna põhjustavaid baktereid. Samas võib halb hingeõhk olla siseelundite probleemi ilming. Lõpliku tõe teeb kindlaks ainult loomaarst.

Muutused hääles. Näiteks võib varem aktiivselt mänginud või häälekas kass muutuda ootamatult vaikseks ning ka tema hääle kõla on muutunud.

Ta ei kasuta liivakasti. Kui kass keeldub kasutamast liivakasti, ei tohi teda kunagi karistada. Paljudel juhudel on see esimeseks märgiks, et kassi tervisega on midagi korrast ära. Kui tal on valus urineerida (näiteks põletik kuseteedes) siis ta väldibki liivakasti kasutamist, sest seostab seda valuga.

Karv on lahti. See, et kass karva ajab, on normaalne, aga kui karvu tuleb paitamisel lausa tuustidena, siis tasuks tema toidulaud üle vaadata. Vilets dieet on üks põhjus, miks kassid meeletult karva ajavad. Kuid põhjuseks võib olla ka stress või koguni parasiidid.