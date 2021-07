Sage mure: mis põhjusel kass vahel väljaspoole liivakasti pissib?

Noorena on enamik kasse “loodud” pissima muredasse pinda nagu muld, liiv või kassiliiv. See on ka põhjus, miks kassipoegi pole vaja koolitada liivakasti kasutama. Piisab, et näidata, kus see on ja edasi toimetavad nad juba ise. Ent kui asjaolud peaksid muutuma, muudab ka kass oma käitumist sellele vastavalt.