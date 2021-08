TOP 5 | Uudishimu või hulljulgus? Tapvalt ohtlikud ja eksootilised loomad inimeste kodudes

Mariya ja Aleksandr Dmitriev jagavad kahetoalist korterit ligikaudu 40-kilogrammise puumaga. Paar sai kaslasega tuttavaks Saranski loomaaias, mis asub Penza linnas Venemaal. Vaid kolmekuune Messi oli üks kolmest puumakutsikast, kes sai enda nime tuntud jalgpalluri järgi. Teised puumad said nimeks Suarez ja Neymar. Vaatamata looma kehvale tervisele asus Aleksandr loomaaiaga läbirääkimisi pidama, et Messi ära osta. Enne olid Aleksandr ja Mariya kolm päeva järele mõelnud, kas on eetiline pidada nii eksootilist ja suurt looma. Paari soov oli aga sedavõrd suur, et otsustati siiski proovida ja loomaaed nõustus neile kaslase müüma. Kuna Messi tervis polnud sugugi kiita, kulus esmalt palju aega looma turgutamisele. Halva tervise tõttu on Messi kolmandiku võrra väiksem, kui tavaline täiskasvanud puuma. Küll aga hoolitseb perekond Dmitriev tema eest väga hästi. Lisaks on Messil oma Instagrami -konto.