Arizonas suri inimene peale mesilastelt sadu kordi nõelata saamist

Tuletõrje sõnul said nad häire, et kuus inimest on mitmel korral nõelata saanud. Hiljem tehtud avalduses märgiti, et kolm kannatanut kuuest said arvatavasti sadu kordi mesilastelt nõelata. Kuigi kannatanud said arstiabi, siis üks neist hukkus saadud vigastustesse.