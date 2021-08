Krõmpsutaks külma jääkuubikut? Just seda peaks enne koerale jää andmist silmas pidama

Üldiselt on jääkuubiku krõmpsutamine koerale ohutu. On tähtis, et koeral ei tekiks vedelikupuudust ja pole vahet, kas koer tarbib vett vedelal või tahkel kujul. Lisaks võib jääkuubikute krõmpsutamine aeglustada vee joomise kiirust.

Teisalt tasub meeles pidada, et jääkuubikud võivad vahel koerale hoopis halvasti mõjuda. Heidame pilgu mõnedele riskidele ja ettevaatusabinõudele, mida peaks meeles pidama.

Kas jää võib kahjustada koera hambaid? Mida suurem ja kõvem on jääkuubik, seda rohkem see lõhub koera hambaid. Koera hambaemail kulub kiiremini, kui ta närib sageli midagi kõva. Niisiis ei tohiks koerale jääkuubikuid anda tihti ja parem on anda väiksemaid jääkuubikuid.

Kas koer võib jää tõttu lämbuda? Kui koerale anda väga suur jääkuubik, võib see jääda tema hingamisteedesse kinni ning talle põhjustada hingamisraskuseid. Riskirühmas on koerad, kellel puudub mõni hammas või kes kannatavad mõne hambahaiguse käes. Seda põhjusel, et nad ei saa jäätükki korralikult katki närida. Riskirühma kuuluvad ka neelamisraskustega loomad.

Kas jää söömine tekitab puhitusi? Puhitused ja jää söömine pole otseselt omavahel seotud. Küll aga võivad puhitused tekkida suure koguse vee, toidu ja õhu tarbimisel. Niisiis ei tohiks koerale anda jääd, kui see paneb ta kiiremini ja suuremas koguses vett jooma. Kui koer on janune, tasuks talle esmalt anda vett sagedasti ja väikeste koguste kaupa. Alles hiljem võib koerale anda närimiseks mõne külma jääkuubiku.

Kas jääd võib kasutada kuumarabanduse puhul? Ülekuumenenud koerale ei soovitata anda jääkuubikuid. Sellisel puhul on mõistlikum pakkuda koerale külma vett. Koera jahutamist võiks alustada toatemperatuuril oleva veega, keskendudes koera seljale ja kõhule, kuid mitte peale.

Kas haigele koerale võiks jääda sööta? Paljud haiged loomad kannatavad vedelikupuuduses ja on seetõttu väga janused. Eriti siis, kui tegemist on seedetraktiprobleemidega nagu oksendamine või kõhulahtisus. Kuna haigused on erinevad, on kindlam nõu pidada loomaarstiga.

