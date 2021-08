Milline koostöö! Põhjus, miks rändlinnud eelistavad lennata V-kujulises parves

Miks linnud rändavad?

Tavaliselt liiguvad linnud paremasse paika ebasoodsa aja üleelamiseks. Näiteks Eestis on peamiseks põhjuseks toidupuudus ja talve lühikesed päevad. Nimelt ei jõua mõned linnud lühikese päeva vältel piisavalt toitu leida, et koguda küllalt energiat külma talveöö üleelamiseks.

Kuigi pole täpselt teada, kuidas linnud teavad, millal võiks rändama hakata, arvatakse, et just päeva pikkus annab lindudele õigest ajast märku. Enne nii-öelda õiget aega muutuvad linnud rahutumaks ja nende nahaalune rasvakiht pakseneb. Viimane on tähtis rände üleelamiseks, sest nõrgad ja haiged linnud rändega hakkama ei saa.

Orienteerumisel on lindudele abiks päike, tähed, kuu, Maa magnetväli ja erinevad maamärgid. Esimese lennu vältel õpivad nooremad linnud vanematelt.

Kuna ränne võib osutuda väga pikaks, teevad mõned linnuparved puhkepause, mis kestavad mõnest päevast mitme kuuni.

Kuigi rändlindude parvi võib märgata ka päeval, rändab enamik linde öösel (siis on õhk jahedam ja rahulikum ning röövloomi on vähem), lennates tandemina isegi siis, kui nende vahe on rohkem kui 200 meetrit.

V-kujuline parv

Mõned linnud, sealhulgas luiged, haned, kured, pelikanid ja flamingod, moodustavad tiheda V-kujulise mustri, teised aga lendavad koos lahtiste karjadena.

V-kujulised moodustised aitavad lindudel säästa energiat. Kuna iga lind lendab teisest veidi eespool, on tuuletakistus väiksem. Ees lendava linnu tiivad tekitavad tuulekeerised, mis tagumist edasi tõmbavad ja õhus hoiavad.

Kui lind väsib, liigub ta taha poole ja laseb järgmise enda ette juhtima. Parves lendamine aitab lindudel säästa ligi 20-30% energiat võrreldes üksi lendamisega.

Vanus, sugu ja suurus mängivad samuti rolli selles, kes juhib V-kujulist moodustist. Täiskasvanud lindudega parves noorematel reeglina juhtida ei lasta, sest noorlinnud ei pruugi suuta hoida parve juhtimiseks vajalikku kiirust, mistõttu aeglustaksid nad kogu parve.