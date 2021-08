HEA TEADA | Mida teha, kui leiad abitus seisus piiritaja

Siin on mõned olulised punktid, mida kindlasti teadma peaks:

• piiritajat ei tohi visata õhku, vaid lindu tuleb vaikselt õõtsutada ja oodata, kuni ta keha vibreerima hakkab - siis on tõenäoline, et ta lendab;

• piiritaja on lennuvõimeline, kui tema tiivad on sabast pikemad;

• piiritaja ei söö vihmausse ega muid maapinnal toimetavaid putukaid, vaid ainult lendputukaid;

• piiritajale (ega ka ühelegi teisele linnule) ei tohi vett suhu valada, sest see läheb kopsu ja lind upub;

• piiritajat võib puutuda ainult puhaste kinnastega ja kindlasti ei tohi lindu katsuda palja käega, sest pikalt õhus püsimiseks peavad linnu suled olema väga-väga puhtad ning sõrmedel olev rasvakiht rikub piiritaja sulestiku;

• maas olev piiritaja vajab alati abi, sest sealt ta ise lendu ei saa.