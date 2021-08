Mitut teadsid? Kaheksa põnevat fakti tuvide kohta

Tuvid on tõenäoliselt esimesed kodustatud linnud. Linnapildist tuttav kaljutuvi (Columba livia) võib olla esimene kodustatud lind. Kaljutuvi võib näha kunstis, mis pärineb 4500 eKr ja asub praeguses Iraagis. Lisaks on tuvid olnud väärtuslik toiduallikas tuhandeid aastaid.

Tuntud teadlased Charles Darwin ja Nikola Tesla olid tuvidest vaimustatud. Viktoriaanlikul ajastul polnud tavapäratu, et erinevatest klassidest inimesed pidasid ja aretasid tuvisid. Eriliselt tundsid tuvide vastu aga huvi inglise loodusuurija Charles Darwin, kes on tuntud oma evolutsiooniteooria poolest, ja Nikola Tesla, kes oli leiutaja, elektri- ja mehaanikainsener ning füüsik.

Tuvid tajuvad aega ja ruumi. 2017. aastal tehtud katse käigus näitasid teadlased tuvidele arvutiekraanil kahe või kaheksa sekundi vältel jooni. Mõned jooned oli lühikesed, teised neli korda pikemad. Tuvisid õpetati hindama joone pikkust või selle kuvamise aega. Mida kauem joont kuvati, seda pikemaks selle tuvi arvas olevat. Pikemat joont nähes arvasid tuvid, et see eksisteerib ajas kauem. Teadlased järeldasid, et tuvid tajuvad nii aja kui ka ruumi mõistet.

Tuvid leiavad tagasitee oma pesani ka ligi 2100 kilomeetri kauguselt. Väidetavalt suudavad tuvid leida tagasitee oma pessa ka siis, kui nad viiakse teise kohta isoleeritult ehk nad ei näe end ümbritsevat ega tea, kuhu neid täpsemalt viidi. Pole teada, kuidas see on võimalik, ent tuvidel on muljetavaldav orienteerumisoskus. Tuvisid on tuhandeid aastaid kasutatud kirjade saatmiseks. Näiteks kasutati tuvisid juba Vana-Kreekas olümpiatulemuste saatmiseks. Väidetavalt saatis tuvide abil kirju ka Tšingis-khaan.