TOP 9 | Küüned, kihvad ja triibud: saa tuttavaks maailma suurimate ja eksootilisemate kaslastega

9. Pantrik. Kasvult on pantrikud väiksemad kui leopardid ja teised suured kaslased. San Diego loomaaia andmeil võivad pantrikud kasvada kuni meetri pikkuseks ja kaaluda kuni 25 kilogrammi. Pantrike populatsioon ulatub Nepalist läbi Kagu-Aasia Hiinasse. Rahvusvahelise looduskaitseliidu andmeil on pantrike populatsioon aga killustunud ja väheneb inimtegevuse tõttu, milleks on näiteks metsade hävitamine ja ebaseaduslik jahipidamine.

8. Ilves. Neid leidub Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias. Suurim ilveseliik on Euraasia ilves (Lynx lynx), kes võib kasvada 1,3-meetriseks ja kaaluda kuni 36 kilogrammi. Ilveste toidulaud on mitmekesine ja nad söövad muuhulgas näiteks närilisi, linde ja hirvi.

7. Lumeleopard. Tegemist on raskesti tabatava kaslasega, kes elab Kesk-Aasia mägedes, sealhulgas Afganistanis ja Hiinas. Lumeleopardid kasvavad kuni 1,3-meetriseks, aga pikk saba võib looma kogu pikkusele lisada veel meetri. Mõned lumeleopardid võivad kaaluda kuni 54 kilogrammi.

6. Gepard. Tegemist on kiireima maismaaloomaga, kes võib joosta kuni 112 kilomeetrit tunnis. Sabaga koos võib gepardi kokkupikkuseks kujuneda isegi 2,3 meetrit. Tavaliselt jääb gepardide kehakaal 34-57 kilogrammi piiresse. Peamiselt leidub gepardeid Aafrika põhja, ida- ja lõunaosas. Gepardeid elab ka Aasias ja Iraanis, kuid nende arvukus on väike. Tavaliselt toituvad gepardid väikse ja keskmise suurusega saakloomadest, kelleks on näiteks gasellid.