Polegi vaenlane? Paha poisi kuulsusega hunt on hoopis kangelane, keda loodus vajab

150 aastat tagasi leiti hunt Põhja-Ameerikast . Ameerikasse saabudes eeldasid ümberasujad, et hunt on ohtlik nii inimestele kui ka kariloomadele, millest inimesed sõltuvad, näiteks ulukitele ja kaladele. Seetõttu kuulutati huntidele, sealjuures hallhundile, sõda, mis kestis 1926. aastani, mil tapeti viimane hallhundikari Yellowstone 'i rahvuspargis.

Bioloogide hinnangul on aga vale arvata, et hunt on inimese suhtes aggressiivne. BBC kirjutab, et Ameerikas pole registreeritud ühtegi juhtumit, kus hunt oleks inimese tapnud. Hunte uurivad bioloogid märkisid, et looduses hunte uurides lahkusid kiskjad oma koopast ja naasid sinna peale teadlaste lahkumist.