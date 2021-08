Soovid võtta varjupaigast kassi? Kõik, millega peaksid enne arvestama

Kui üldiselt leiavad kassipojad uutest kodudes kiiremini, siis täiskasvanud kassid kipuvad varjupaika kauemaks jääma. Ometi on nemad need, kelle käitumist varjupaigas nähakse ja keda tuntakse. Selle põhjal osatakse soovitada, kes võiks kassile sobida, sest välimuse kõrval on kassi olemus isegi tähtsam, kirjutab Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi.

Kasside adopteerimisega tegelevaid organisatsioone on Eestis kolmekümne ringis. Igaühes võivad olla erinevad loovutamistingimused.

Varjupaikade MTÜ haldab kuut koduta loomade varjupaika üle Eesti, mis asuvad Läänemaal, Pärnus, Tallinnas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Varjupaigast kassi loovutamisel lähtutakse esmalt loomast, tema eripäradest, heaolust ja turvalisusest. Kõik loomad on erinevad – neil on oma iseloom, temperament ja käitumislaad.

Kõik Varjupaikade MTÜ loovutatavad loomad on kiibistatud, vaktsineeritud, neile on tehtud parasiiditõrjed ja kui vanus lubab, siis on nad steriliseeritud või kastreeritud. Loovutuslepingus on kirjas nii looma loovutaja kui ka loomavõtja kohustused ja vastutus.

Kas varjupaigast võetud kass tohib õues käia?

Varjupaikade MTÜ analüüsib eelkõige keskkonda, kuhu kass elama läheb. Üldjuhul näevad kohaliku omavalitsuse lemmikloomapidamise eeskirjad ette, et loom peab viibima oma territooriumil ega tohi omapäi mujal liikuda.

Tänavatel ja naaberkruntidel luusivaid nii-öelda vabakäigu-kasse linnades ja asulates olla ei tohiks.

Kui kassi elukohaks saab korter, mis asub tihedast liiklusest ümbritsetud suures kortermajas, siis reeglina öeldakse, et kass peab elama toas, sest õues on suur oht hukkuda. Õues liikumiseks tuleb kassi harjutada traksidega ja rihmaga ning edaspidi käib loom õues jalutamas koos omanikuga.

Kui tegu on aedlinnaga, kus maja ümber on suur aed, siis võib kass õues käia, kui omanik tagab tema viibimise aias. Nii saab hoiduda ka võimalikest probleemidest naabritega.