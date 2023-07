TOP 5 | Armsa välimusega loomad, kes võivad osutuda üllatavalt ohtlikeks

Pealtnäha armas loomake, keda tahaks silitada ja sülle võtta, võib osutuda küllaltki ohtlikuks. Üldiselt on koaalad rahulikud ja veedavad suurema osa ajast puuokstel magades ja kummipuu- või eukalüptilehti süües. Koaala muutub agressiivseks, kui miski ohustab tema järglasi, tungib ta territooriumile või on ohtlik talle endale.

Kopra hambad on teravad nagu habemenuga ega lakka kunagi kasvamast. Need tammiehitamise poolest tuntud närilised võivad aga väga ohtlikuks osutuda, kui keegi tungib nende territooriumile. Näiteks Valgevenes suri kalamees, sest kobras hammustas mehe reiearteri läbi.

1990ndatel uhtusid mõlemal pool Atlandi ookeani kaldale sadade pringlite ja delfiinipoegade surnukehad. Teadlased hakkasid asja uurima ja jõudsid järeldusele, et isased delfiinid tapavad nii liigikaaslaseid kui ka oma lapsi lihtsalt niisama. Leid tekitas ametnikele muret seoses järjest menukamaks muutuva delfiiniturismiga. On teada ka juhtumeid, kus delfiinid on inimesi seksuaalselt rünnanud.

Need haukuvalt häälitsevad närilised võivad olla tõeliselt julmad. Kuigi rohtlahaukurid toituvad taimedest, siis tapavad nad rohkelt suslikuid, kellega käib toidu üle tihe konkurents. Tapetud susliku korjus jäetakse maha vedelema. Lisaks on avastatud, et need rohtlahaukurid, kes tapavad palju suslikuid, elavad kauem ja saavad rohkem järglaseid.