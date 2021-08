Vaprus või hulljulgus? Väikesel tüdrukul on koduloomaks just see hiiglaslik roomaja

Tüdruk oli ligi kahe-aastane, kui ta sai tuttavaks pisikese püütoniga, kellele pandi nimeks Cher. Tänaseks on madu kasvanud nii suureks, et Emi teda ise enam tõsta ei jaksa.



View this post on Instagram

Emi isa Ed Taoka sõnul pidi ta püütoni rahulikkuses ja sõbralikkuses veenduma enne, kui lubas oma tütrel madu käes hoida. Püütoniga veedeti päevas mitmeid kordi selleks, et madu harjuks inimestega suhtlema.

Lisaks oli Edi sõnul oluline, et ka Emi teaks, kuidas olla maoga piisavalt õrn. Kui oli selge, et püütonisse tuleb suhtuda austusega ja teda ei tohi krabada ega torkida, tundis Ed end piisavalt kindlalt, et lubada tüdrukul maoga suhelda.