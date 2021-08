HEA TEADA | Kas linnu väljaheide kahjustab auto värvkatet?

Linnu väljaheide on auto värvikihi üks tõsisemaid kahjustajaid. Esiteks on see happeline, mistõttu kahjustab linnukaka auto värvil olevat lakkpinda. Teiseks võib linnu väljaheites olla pisikesi kivikesi, mistõttu võib väljaheite nühkimine tekitada auto pinnale kriime.