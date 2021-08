Mõne lehk võib tappa! Need on üheksa kõige haisvamat looma maailmas

Hoatsiin ehk tuttkana on üks eriskummaline linnuliik, kes elab Amazonase ja Orinoco jõgikondade vihmametsades. Hoatsiin toitub paljustki vaid lehtedest. Taimse materjali lagundamiseks toimub linnu soolestikus käärimisprotsess, mis tekitab sõnnikulaadset haisu.

Zorilla on peaaegu kogu Aafrika mandrit asustav kärplane (Ictonyx striatus), kes sama moodi nagu skunk pritsib ohu korral anaalnäärmeist tugeva lehaga nõret, mida on tunda ligikaudu 800 meetri kauguselt. Nii üritab loom vaenlasi endast eemale peletada.

Tamandu on väike hambutu sipelgaõgija, kelle levialaks on Lõuna- ja Kesk-Ameerika. Teda peetakse üheks loomariigi ebameeldivaimaks olendiks, kelle vängelt ninnatungiv hais on tuntav kuni 50 meetri kauguselt ja ligikaudu 4-7 korda tugevam kui skungi oma.