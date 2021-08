Jõudu pigem on! Need on maailma tugevaimad loomad

Grisli on Põhja-Ameerikas elav suur hallikaspruun karu, kes võib tõsta üle 500 kilogrammi. See on ligikaudu 0,8 korda suurem tema enda kehakaalust.

Anakonda võib surnuks kägistada kuni 250 kilogrammise isendi. Kusjuures anakonda enda kehakaal jääb samuti 250 kilogrammi piiresse ja ta võib kasvada üheksameetriseks.

Elevant on kõige tugevam imetaja ja maismaaloom. Aafrika elevandid võivad kaaluda kuni 6,3 tonni ja kanda ligikaudu 9 tonni raskust, mis on võrreldav umbkaudu 130 täiskasvanud inimese kandmisega.

Muskusveis suudab kanda ja vedada kuni 900 kilogrammiseid asju. See on ligi 1,5 korda rohkem kui looma enda kehakaal.

Tiiger suudab kanda kuni 550 kilogrammiseid asju. Tiigri enda kehakaal jääb aga 90 ja 300 kilogrammi vahele.

Kotkas on maailma tugevaim lind, kes suudab lennates kanda midagi, mis kaalub kun 1,8 kilogrammi. Mõned arvavad aga, et kotkas suudab palju raskemaid asju lennates kanda.

Gorilla suudab tõsta midagi, mis kaalub kuni 2000 kilogrammi. See on võrreldav 30 täiskasvanud inimese tõstmisega. Gorilla enda kehakaal jääb 136-226 kilogrammi vahemikku.

Lehelõikaja-sipelgad on küll pisikesed, kuid nad suudavad oma lõualuude abil tõsta midagi, mis on kuni 50 korda suurem nende enda kehakaalust. See on võrreldav sellega, kui inimene suudaks enda hammastega tõsta väiksemat veoautot.

Ninasarvikpõrnikas suudab tõsta midagi, mis on tema kehakaalust kuni 850 korda suurem. See on sama hea, kui inimene suudaks tõsta 65-tonnist eset. Kui elevandil oleks samasugune jõud, suudaks ta seljas kanda 850 elevanti.

Sõnnikumardikat võib pidada maailma tugevaimaks loomaks, kes võib tõsta enda kehamassist 1141 korda suuremat raskust. See on sama hea, kui ligikaudu 80-kilogrammine inimene suudaks tõsta 90 tonni suurust raskust.

Allikas: onekindplanet.org