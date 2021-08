HEA TEADA | Need lõhnad on kassi jaoks kõige kohutavamad

Nii nagu on lõhnu, mida kassid armastavad, on ka lõhnu, mida nad ei talu. Olgu see toit, tugevad looduslikud lõhnad või potentsiaalselt ohtlikud keemilised ained.

Kasside lõhnataju on neliteist korda tugevam kui inimesel. Kassi nasaalne organ on inimese omast palju suurem ja ta haistmissüsteem jaotub üle kogu ta pea, mis annab kassile suurepärase võime lõhnu tunda.

Suurem osa allolevast loetelust peab paika enamiku kasside kohta.

Tsitrusviljad

Kassid pole laimi, apelsini, sidruni ja sarnaste lõhnade fännid. On olemas ka kasside tõrjevahendeid, mis sisaldavad just selliseid lõhnu. Kui soovid, et kass kõiki aias olevaid lilli ära ei sööks, võid neid piserdada apelsiniõliga või paigutada lillede ümber tsitrusviljade koori. Kassidele ei meeldi ka nende maitse, mistõttu on tõenäoline, et sealt hoitakse eemale.

Banaan

Kuigi banaanid on väga maitsvad ja kõrge kaaliumisisaldusega, pole kassi suhted selle puuviljaga kuigi head.

Määrdunud liivakast

Kellele meeldib minna halvasti lõhnavasse tualettruumi? Sama kehtib kasside kohta. Kui liivakast on määrdunud, võib kass oma häda mujale teha.

Männipuit

Kuigi mõned looduslikud kassiliivad sisaldavad seda materjali (mis muudab liivakasti kassi jaoks meeldivamaks), ei tohi selle lõhna intensiivsust kuritarvitada. Kui lõhn on liiga intensiivne, võib sel olla hoopis vastupidine mõju, nii et lõpuks võib kass liivakasti kasutamisest üldse loobuda. Kasutades erineva või neutraalse lõhnaga liiva, tagad, et kass ei tüdine neist ära.

Halvaksläinud toit

Kassid, nagu ka inimesed, vihkavad kõike, mis on aegunud, sest need kipuvad ebameelivalt haisema. See on alateadlik reaktsioon, sest halvaks läinud asja söömine võib põhjustada seedeprobleeme ja viia mürgistuseni.

Pipar

Kassid ei hinda vürtsikate või tugevalt maitsestatud toiduainete lõhna, milleks on näiteks pipar, sinep või isegi karri. Nad tajuvad neid lõhnu mürgistena.

Seebid ja deodorandid