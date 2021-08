Need on maailma ühed kõige haruldasemad ja omapärasemad koeratõud

Nièvre'i grifoon on vana Prantsuse tõug, mille taaselustasid pühendunud loomakasvatajad, kui see tõug pärast Prantsuse revolutsiooni peaaegu välja suri. Algselt aretati grifoone suurte metsloomade (huntide ja metssigade) küttimiseks ja nad vajavad suurt treeningkoormust. Nièvre'i grifoonidel on karune välimus ja sõbralik olemus, kuid domineeriva iseloomu tõttu pole nad algajale koeraomanikule just parim valik.

Kooikerhondje on vana Hollandi tõugu koer , keda kasutati algselt pardijahil. Koertel on punakas-oranž ja valge karvkate, milles leidub ka pisut musta värvi. Nad kaaluvad kõigest 11 kg. USA Kooikerhondje klubi andmetel võivad neil väikese aretusbaasi tõttu tekkida terviseprobleemid, näiteks epilepsia. Tegemist on haruldase koeratõuga, kes pärast Teist maailmasõda peaaegu välja suri.

Saharast pärit Aafrika hurta, keda esmakordselt kasutasid Saheli piirkonna hõimud, tutvustati laiemale avalikkusele alles 1970ndatel. Need pikkade jalgadega kõhnad koerad kaaluvad 14-25 kg. Nende karvkate võib olla mitmes erinevas värvitoonis. Hea tervisega koeratõuna on azawakhid väga aktiivsed ja vajavad tegevust väljaspool kodu. Kuigi azawakhid näivad kinnised ja külmad, jäävad nad oma peremeestele lojaalseks. Nagu teistegi haruldaste tõugude puhul, võib nende koerte hind olla üsna krõbe.

Küllaltki haruldane Tšehhoslovakkia huntkoer a aretus sai alguse 1955. aastal Karpaatide hundi ja saksa lambakoera eksperimentaalsest ristamisest. USA-s elab 2014. aasta seisuga vaid 208 puhtaverelist huntkoera. Tšehhoslovakkia huntkoer kaalub kuni 27 kg ja on tegevad teenistuskoertena, eriti otsingutel, päästmisel ja jälitamisel. Nad on iseloomult väga iseseisvad ja neid ei soovitata inimestele, kel puudub eelnev koerapidamise kogemus. Tšehhoslovakkia huntkoera poegade müügihind on 1500-2000 dollarit.

Itaaliast pärit Romagna veekoera on pikka aega kasutatud trühvlite otsimiseks. Koeral on tihe lokkis karv, mis hülgab vett ja hoiab ta naha kuivana. Romagna veekoerad vajavad treeningut ja vaimset väljakutset, olles kergesti koolitatavad ja üldiselt hea tervise juures. Hinnad varieeruvad, kuid koolitatud trühvlikütt võib maksta kuni 7500 dollarit.

Norra lunnikoer



Norra lunnikoera esmaseks tööks oli lunnide jahtimine. Pärast Teist maailmasõda surid need energilised ja valvsad koerad peaaegu välja. Ameerika Norra lunnikoera ühingu sõnul kaalub selle väikese tõu esindaja vaid 6-7 kilogrammi ja suudab ronida peaaegu kõikjale. Norra lunnikoera karvkate vajab sagedast hooldust.

Xoloitzcuintli ehk Mehhiko karvutu koer

Tegemist on väga vana koeratõuga, keda ohustas 1950ndatel väljasuremine. Kuigi koer on tugeva kehaehitusega, varieerub nende suurus palju. Peaaegu täielikult karvutu Xolo on ainulaadse välimusega, aktiivne ja intelligentne ning sobib kõige paremini kogenud koeraomanikule.

Tai ridgeback



Tai ridgeback on iidne koeratõug, mida tõestavad ka üle 350 aasta vanad Taimaalt leitud arheoloogilised dokumendid. Seda tõugu kasutati peamiselt jahipidamisel, peamiselt Taimaa läänepoolses osas. Lisaks teenisid need koerad lihtrahvast kaubakärude saate- ja valvekoertena. Põhjuseks, miks läbi kaugete aegade on säilinud tänaseni selle tõu algupärane tüüp, oli Taimaa lääneosa vilets ühendus muu maailmaga. See vältis segunemist teiste tõugudega.

Estrela mäestikukoer



See suur, jõuline ja sportlik mastifi-tüüpi koer on täiskasvanult 65-72 cm (isased) või 62-68 cm (emased) kõrge ja kaalub 30-50 kg. Tõugu esineb kahe karvkattevariandiga, milleks on pikk või lühike; toonidest leidub kollakaspruuni, hallikaspruuni, hundivärvust ja musta.

Saarmakoer

Saarmakoer on suur karmikarvaline silmatorkava peaga jahikoer. Ta on tugeva peaga ja erakordselt pika galopisammuga. Koera kõnnak on vaba ja lohisev. Saarmakoer pidi jahti pidama nii maal kui ka vees ja temas on kombineeritud paljude linnukoerte omadused, näiteks õline karm topeltkarvastik ja ujulestadega jalad.