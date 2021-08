Šaakal murdis ööpimeduses maha Tallinna loomaaia kihnu maalamba

„Peame selle isetulnu kinni püüdma, et vältida samasuguste pahanduste kordumist. Esimene kahtlus šaakali võimalikust elamisest loomaaia loodusaladel pärineb kevadest, kui nähti lumel kahtlaseid jälgi, aga siis ta rajakaamerasse ei jäänud. Maikuine šaakali pilt Vabaõhumuuseumi lähedal rajakaameras viitas võimalusele, et ta võib meie loodusaladele asuda. Nendel ju elustik päris mitmekülgne – seal on nii kärbid, nirgid, nugised, mägrad, metskitsed kui ka jänesed,“ kommenteerib loomaaia direktor Tiit Maran.