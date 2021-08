Toidad tänavakassi? 5 asja, mida kassi päästmiseks ise teha

Seni kuni kassi päritolu selgeks teed või kui on ka selgunud, et ta vajab uut kodu (ja sina ei ole valmis teda endale päriseks võtma), siis julgustame sind olema ise hoiukoduks. Hoiukoduks olemine tähendab lihtsalt ulualuse ja hoolitsuse pakkumist seni, kuni kass leiab endale päris kodu. See on üks olulisim samm tänavakassi päästmisel (ja lihtsaim samm, mida sina saad teha.) Just hoiukodude puudusel jääb palju kasse tänavale, nende tingimused muutuvad hullemaks ja võib juhtuda, et nad ka ühel hetkel eutaneeritakse.

Lase loomaarstil kontrollida KIIPI. NB! Kui sinu enda kass on kadumas, siis just sama saad oma kassi kuulutusega teha ja tagada, et sinu kassil on KIIP.

Väiksemas piirkonnas tunnevad inimesed teineteist ja teiste kasse. Võibolla on teil ühine Facebooki grupp nagu näiteks Tartus on Karloval , Supilinnal jm. Esimesena küsi sealt. Võimalusel pane üles kassipilt oma piirkonna teadetetahvlile, vaata varjupaiga või Tartu Kassikaitse sotsiaalmeediat - ehk omanik juba otsib.

1.Teha kindlaks, kas ta on hulkuv kass, kas tal on omanik?

Hiljuti jõudis meieni abipalve, et ühes talus uputatakse kassipoegi, kes tekivad nende 30-pealisest kassikolooniast. Talunikud kasse enda omaks ei pidanud, ei steriliseerinud ega kastreerinud. Kaks aastat tagasi oli nende õuele visatud pesakond kasse ja nad otsustasid neid heade inimestena toita. Ühel hetkel aga oli asi ülejõukäiv. Sekkuma pidid kassikaitse vabatahtlikud, sest muidu oleksid nii suured kui pisikesed ilmselt merekooli näinud. Kassikaitsele tähendas see aga lisaks juba olemasolevale miinusele pangakontol lisaks kohutavas hulgas kasse, kellele tuli teha esmased protseduurid + leida kodu.

Kui sinu hoovi, õuele või ukse taha on jõudnud ilmselgete tänavakassi tunnustega kass, tekib küsimus, mida teha? Jätame välja ilmastiku ja võimalikud tapvad külma või kuumakraadid. Paljud otsustavad hulkuvat kassi toita, anda vett, et küll siis lähevad koju tagasi. Kui juba kuu-kaks või lausa aasta on kass sinu õuel toitu nurumas, kuid sa pole teda adopteerinud, siis võib see muutuda kassile ohtlikuks: tänavakassidel on küljes palju haigusi või nad võivad vaktsiini saamata jääda haigeks. Samuti on loomulik, et steriliseerimata/kastreerimata kassid annavad järglasi. Ja ühel hetkel avastad, et sul on 5 kassi. Ja siis 15...

Hoiukodus peaksid võimaldama kassil minimaalselt ühe kuiva, sooja ruumi, kuhu saad talle panna vett ja toitu, teha väikese pesa, kus tal on hea olla. Kui on võimalusi, võid ka enda ja oma perega lasta olla. Toiduks loomapoest ostetud krõbinad oleks miinimum. Samal ajal peaks juba käima ka info, et kass otsib kodu, kui omanik pole leitud, siis hoiukoduna saad teavitada meid, varjupaika ja oma sotsiaalmeedia jälgijaid, et selline kiisu otsib kodu (lisa pildid ja iseloomukirjeldus). Nii ei pea kass kunagi jõudma puuri kahekümne teise kassiga ja on suur tõenäosus, et ta leiab tänu sinule endale hea kodu.

3.Kas ta on terve?

Kolmas samm oleks teha kindlaks kassi tervislik seisund. Mõnikord on kohe näha, et kõik pole korras. Kassil puudub tasakaal, ta on apaatne, tema karv on pulstunud, määrdunud, verine. Tal võivad esineda haavandid või muud silmaga nähtavad füüsilised vigastused või käitumuslikud eripärad. Palu võta see aeg, et käia temaga arsti juures tervisekontrollis. Kui sul endal pole transpordipuuri või kass ei anna ennast kätte, siis pöördu meie poole ja juhendame või anname vajaliku puuri.

Esmane kontroll ja arstlik hoolitsus on kriitilise tähtsusega, et kass saaks kohe õige ravi ja tähelepanu. Nii väldime edasisi tüsistusi. Just selle tõttu on oluline ka hulkuva kassi saabumisel kohe märku anda ja kontrollis käia. Paljud küll märkavad, aga mõtlevad, et küll keegi teine tegeleb või küll varjupaik tegeleb. Reaalsus on, et sellised kassid jäävad aastateks virelema, kannatama ja nende ravivõimalused kahanevad iga päevaga. Rääkimata piinast, mida nad tundma peavad.