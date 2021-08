Teeme selgeks: mis juhtub, kui koer joob merevett?

"Liiter merevett võib sisaldada kuni 35 grammi soola," hoitab loomaarst Sean McCormack. "Soolasuse tõttu on merevesi koerale halb, rünnates seedetrakti ja kutsudes esile oksendamist. Ekstreemsematel juhtudel võib merevee lakkumine lõppeda isegi krampidega."

Levinumad sümptomid, mis soolase vee joomise järel kutsut tabada võivad, on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, isupuudus, letargia, koordinatsioonihäired, kiirenenud südametegevus, ülemäärane janu ja urineerimine, värisemine ja krambid.

"Koertele meeldib lainetes karelda, mürada, ujuda, mööda randa joosta - see omakorda viib janutundeni. Kanna alati kaasas pudelit veega ja kaussi, kuhu vajadusel joogivesi valada," õpetab McCormack, kelle sõnul on hea mõte liikumisharjutuste vahele iga 15 minuti tagant joogi- ja rahunemispaus teha. Ta soovitab koera oma lähedusest mitte väga kaugele lasta, et vajadusel oleks võimalik tema tegevusse sekkuda. Rannamatkad võiksid piirduda kahe tunniga.