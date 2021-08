HEA TEADA | Merisiga vajab toidulisandina kindlasti C-vitamiini

C-vitamiini puudus võib kaasa tuua mitmeid tõsiseid probleeme tervisega: immuunsuse nõrgenemist, probleeme luudega, hammaste ülekasvu ja - kadu, heiliiti jne. Merisiga peaks igapäevaselt saama 10-30 mg C vitamiini. Rohkem vajavad seda vitamiini tiined, imetavad, noored ja haiged merisead.

Meriseatoidu tootjad teatavad tihti lahkelt pakendil, et toidule on lisatud C-vitamiini, ning omanikud heas usus loodavad, et kui anda seda või teist toitu, millele on C vitamiin lisatud, siis võib olla rahulik, loom saab oma vitamiini kätte ja kõik on korras. Kahjuks, nii see paraku ei ole.

C-vitamiin on väga ebastabiilne, ajaga kaotab see omadused. Me ei saa kunagi olla kindlad selles, kui kaua on antud toit seisnud laos ja poes. Mida rohkem aega on möödunud valmistamisest, seda vähem C-vitamiini toit sisaldab.

Müslilaadsetes toitudes on C-vitamiini allikaks tavaliselt kuivatatud kibuvitsamarjad. Müslilaadsete toitude probleem on aga see, et loom ei pruugi kõiki osi ära süüa, ehk valib välja vaid seda, mis talle kõige rohkem maitseb, ent kõige kasulikumad osad võib söömata jätta. Seega, alati on kasulikum anda merisigadele ( ja teistele närilistele) toitu, mis näeb välja nagu ühtlane graanul, kust loomal ei ole võimalik välja valida.

C-vitamiini on müügis kas siirupi vormis või pulbrina. Pulbrina on väga mugav raputada seda nt kurgi peale- see on garantii, et loom sööb selle ära, kuna ma ei tea ühtegi merisiga, kes ei sööks kurki:)

Joogiveele lisamine ei ole kõige parem variant, kuna me ei saa olla kindlad, et loom vee kohe ära joob, aga ajaga kaotab C-vitamiin oma omadused ka vees.