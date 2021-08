Pisi vaatab vikerkaare tagant: kutsika surma järel asutatud fond aitab hätta sattunud loomaomanikel kliinikuarveid maksta

Et Pireti enda emakoera Kata kutsikas on sündinud ühe neeruga, selgus alles loomakliinikus. Esialgu ei täheldatud Pisi Aphrodite puhul muud eriskummalist kui see, et ta jäi kasvus teistest pesakonnaliikmetest maha. Tasapisi hakkas koer end aga üha kehvemini tundma. Tänavu Valentinipäeval sattus Pisi haiglasse ning järgmisel päeval tuli langetada kurb otsus ta eutaneerida.

Pärast pisaraterohket hüvastijättu jäi Piretit kummitama idee, et sarnasesse seisu jõudnud loomi tuleks Pisi mälestuseks aidata. "Meil rahamuret ei olnud, aga tean, kui palju on loomi, kelle omanikel pole võimalust kliinikuarveid tasuda. Vahel ei jäägi muud üle, kui ravist loobuda," selgitab ta. "Nägin Aphroditet pidevalt unes ja järjest selgemaks sai see, et tahan tema mälestuseks teisi loomi aidata.".

Nõnda sündis tänavu 9.aprillil Pisi Aphrodite Fond, mille loomisel tulid appi ka juristiharidusega Monika Meristo Dmitrijev, raamatupidaja Anneli Nigu ja kodulehe valmistaja Carmen Akermann. Kui kodutuid loomi abistavad MTÜ-d leiavad tänu sotsiaalmeediale tihti annetajaid, siis haigestunud või õnnetusse sattunud looma omanik võib leida end olukorrast, kus kliinikuarve kerkib kõrgustesse, kuid abi paluda pole kelleltki. Just selliste olukordade lahendamisega fond tegelebki.

Et mitte petiste otsa sattuda, tehakse abipalujale põhjalik taustauuring, arutatakse koos temaga, kui palju ta ise on võimeline panustama ning vajaminev summa kantakse otse kliiniku, mitte omaniku arvele. See välistab võimaluse, et raha kasutataks muul otstarbel.

Fondi nelja tegutsemiskuu jooksul on abi saanud nii võõrkeha alla neelanud kass Vassili, autoavariisse sattunud koer Stella kui aknast alla kukkunud kass Elsa. Kahe koera puhul on kahjuks ka arstidel tulnud alla vanduda: neid ei suudetud päästa.