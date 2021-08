Andke ainult kätte: kassid eelistavad taldrikul serveeritud einet ega vaevu toidu nimel pingutama

Ta lisas, et laiskus on sellisele käitumisele siiski vale seletus - kassid on koduses keskkonnas minetanud oskuse oma ümbrust jälgida ja jahti pidada, küll aga oskavad nad suurepäraselt energiat säästa. Teine hüpotees leiab, et kassid on olemuselt kiskjad ning jahi pidamine on neile põnevam kui ette antud toidupusle - vaatamata asjaolule, et viimane aitab füüsiliselt areneda ja ärevust maandada.