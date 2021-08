Juba tibatillukesena keti otsa köidetud ja hüljatud Jacki igatseb ajutisest peatuspaigast uude koju

MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kes koera õõvastavatest tingimustest enda juurde tõi, kinnitab, et Jacki on nüüdseks kastreeritud, tohterdatud ja koduseks eluks ette valmistatud. "Ta kuulab isegi sõna. Mina teda endale ei taha, sest aedikus vanade ja haigete koerte keskel pole tal õige elu," sõnab ta. "Jacki on ilus noor koer ja vajab seltsi ning liikumisruumi."

8-kuune Jacki on pärit Võrumaalt, kus teda pidas lasterikas pere. Paraku jäi kutsikas juba neljakuusena vaid meetrise keti otsa ning pere avaldas veidi hiljem kuulutuse, milles soovis temast loobuda. Lähemal vaatlusel selgus, et kondine ja ligikaudu viis kilogrammi alakaalus Jacki kubises kirpudest ja puukidest. Seetõttu toimetas MTÜ Aita Mind Koju ta turgutamiseks oma varjupaika, kus valdavalt leiavad peavarju vanad ja tõbised koerad. Jacki on aga väga noor ja igati elujõuline, et olla veel pikka sõbraks mõnele toredale omanikule või perele.