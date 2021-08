Tahaks nurruda, aga näovigastused ei lase! Ühesilmset Billi tabab üks saatuselöök teise järel

19. veebruaril leiti Loksalt mahajäetud koerakuudist elu eest võitlev pisike Bill ja kuigi 100 protsenti ei tea keegi, mida Bill on oma 2 eluaasta jooksul kogenud, on noormehe helkivasse silmakesse vaadates ilmselge, et ta on pidanud paljuski olema vapper ning vastupidav.

Kui Bill Pesaleidja hoole alla jõudis, tegid vabatahtlikud kõik endast sõltuva, et kiisu olukord stabiliseerida. Raviti Billi silmi, millest üks oli vaja eemaldada ning pakuti talle soojust ja armastust kui ta seda enim vajas.

Billil hakkas juba palju parem, kuid kahjuks ei ole tema raviteekond veel lõppenud. Billil on deformeerunud näo- ning koljupiirkond ning hammaste seis on samuti kehv. Kassipoissi painab pidevalt tugev nohu, mis ei lase tal normaalselt läbi nina hingata ega saada hakkama kergemate igapäevatoimingutega nagu söömine või enda pesemine.

Uuringutel selgus, et Billi traumajärgsed tüsistused on sellises seisus, kus nina päästa ei saa. Tema lõualuu saab küll paika lükata ja keskkõrvad ära puhastada, aga seis on halb, sest ka Billi hambad on põletikus. Bill kannatab pideva kolju surve valu ja lõualuu valu käes, õhk tema ninast läbi ei pääse. Lõulauu ja keskkõrva operatsioonid aitaksid aga Billi elukvaliteeti tõsta.

Bill ise on tubli ja tugev võitleja, kuid kõik päevad pole vennad. On päevi, mil ta peidab ennast vaid tekkide alla ning proovib aega mööda saata magades. Küll leidub ka hetki, mil Bill on väga paimaias ning armastab inimese ja teiste kasside lähedust. Nõnda lihtsana näiv mure nagu nohu häirib isegi noormehe võimet nurruda, kui ta lõpuks ennast natukenegi turvalisemalt tunneb ning soovib ennast avada.

Selleks, et Billi aidata, on vaja teie abi! Bill vajab lõualuu operatsiooni ning keskkõrvade puhastamist. See läheks aga maksma ca 2000 eurot, rääkimata edasisest ravist ning võimalustest. Palun aita koguda vajalik summa, et pisike Bill saaks nautida probleemivaba elu.