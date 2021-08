Loomasõbrad võtavad väärkohtlemise tuleval aastal teravama luubi alla

Loomasõbrad kogunesid täna Vabaduse väljakule, kus loomade eestkoste organisatsioon Loomus, Eesti Loomakaitse Selts ja sotsiaaldemokraadid korraldasid kogunemise, et pöörata tähelepanu loomade väärkohtlemisele. Kohapeal kuulutasid korraldajad välja kampaania "Julmus minevikku, loomasõbralikkus olevikku".

Kampaaniaga "Julmus minevikku, loomasõbralikkus olevikku" võtavad loomasõbrad järgmisel aastal fookusesse võitluse loomade väärkohtlemise vastu. Kampaania raames ootavad ees mitmesugused üritused, väiksemad ja suuremad kampaaniad ning koostöö erinevate institutsioonide vahel.

Loomuse kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul on tegu väga olulise teemaga. "Me kõik hoolime loomadest, kuid paraku ei väljendu see alati meie tegudes ning üht loomaliiki kiputakse eelistama teisele," rääkis Post. "Kõik loomad väärivad armastust ja hellust ning me peame tegutsema selle nimel, et Eestis oleks hea elada mitte ainult inimestel, vaid ka kõigil loomadel."

Eesti Loomakaitse Selts puutub loomade julma kohtlemise teemadega kokku igapäevaselt. Nende turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank rääkis, et teateid juhtumeid jubedatest juhtumitest saabub liiga tihti. "Taolised juhtumid peaksid olema erandid, mitte killuke loomakaitsjate igapäevasest tööst. Paraku see pole nii, kuid me ei pea sellega leppima, vaid tuleb üheskoos sellele julmusele vastu astuda," lisas Blank.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juures tegutsev venekeelne ühendus on üheks oma põhisuunaks valinud loomade õiguste eest seismise ning lõi eelmisel aastal vastava töögrupi. Ühenduse president Kirill Klaus peab kampaaniat oluliseks sammuks, et välja juurida loomade vastu suunatud julmus. "Nõrgemate eest seismine peaks olema meie kõigi prioriteet," selgitas Klaus. "Tegu on kogu ühiskonda puudutavad teemaga, mis ei tunne ei erakondade ega rahvuse piire. See on võitlus, kuhu peame astuma üheskoos."

Kampaania algatanud Loomus, Eesti Loomakaitse Selts ja sotsiaaldemokraadid ootavad ka teisi organisatsioone ja ühendusi kampaaniat toetama ning loomatemaatikat järgmisel aastal fookusesse võtma.