Ehmatus missugune: Harjumaal koduõues koera rünnanud hunt tuli karjudes eemale peletada

Tema koer oli paigale tardunud, täiesti segaduses ega saanud üldse aru, mis toimub. Seetõttu jooksis perenaine nende poole ja karjus edasi, misjärel loom metsa jooksis. "Minu koeral läks esimene ehmatus mööda ja tahtis talle järele minna. Sain röökimise saatel kuidagi oma uljaspea ikka tuppa," tõdeb ta. "Ma ümberkaudseid koeri enamvähem ikka tean ja kahtlen, et mõni naabrite koer niimoodi vaikselt metsas varitseks ja rünnata üritaks, seega olen ma 99 protsenti kindel, et see oli hunt. Fakt on see, et minu koera täna enam ei oleks, kui ma oleks just sellel hetkel mujale vaadanud. See sööst metsast oli nii äkiline, ootamatu ja ette planeeritud, et ma ei usu, et ükski kodukoer oleks suutnud reageerida ja ennast kaitsta."