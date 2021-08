Tüütud putukad koera kallal? Apteeker õpetab, kuidas neid lemmikust eemal hoida

Kui külmal ajal lemmikloomaga jalutamas käies ei pea erinevate putukate pärast üldjuhul muretsema, siis suviste ilmadega tuleb olla väga tähelepanelik. Nii nagu sääsed, parmud ja puugid on inimestele väga ebameeldivad ja tüütud, on need vaenlased ka koertele ja kassidele.

Putukatõrjeks on eri võimalusi

Iga loomaomanik peaks hoolikalt jälgima, et lemmik uusi seltsilisi kirpude ja puukide näol koju kaasa ei tooks. Puukide ja kirpude tülitamist on tegelikkuses väga lihtne ennetada ning selleks tuleb apteegist vaid täpilahus või vastava toimega kaelarihm soetada. Valikut tehes tasub arvesse võtta, kas puugi- ja kirbutõrjega on aega tegeleda igakuiselt või soovitakse pikaaegset lahendust.

Kui igakuiselt ei ole putukatõrjega aega tegeleda, siis on kõige lihtsam soetada Foresto kaelarihm, mis kaitseb kirpude eest kaheksa kuu jooksul. Rihma valimisel on vaja teada looma kaela ümbermõõtu. Peale Foresto võib apteegist leida ka soodsamaid kuue-seitsme kuu toimeajaga kaelarihmasid, aga nende puhul tuleb arvestada, et vihma käes või märjal murul niiskudes võib rihma toime nõrgeneda.

Kui kaelarihma mingil põhjusel soetada ei soovita, toimib väga hästi ka täpilahus. Küll aga tasub meeles pidada, et täpilahust tuleks looma turjale kanda igakuiselt. Sobiva sisaldusega - kas sääse, puugi või kirbuvastase - täpilahuse võib leida apteegist.

Tark hoiab abivahendid kotis

Kes igakuiselt täpilahust kasutada ei soovi, siis on metsa või matkale minnes ravim igatahes tark kotti pista. Seda seetõttu, et täpilahuse ravimiannus tapab putukaid ka tagantjärgi. Kui aga täpilahust või muud putukamürki kaasas ei ole, kuid putukad sellegipoolest loomade karvadesse pesa on teinud, saab neist vabaneda ka puugikonksude ja -pinsettide abil. Sellisel juhul oluline putukaid eemaldada võimalikult õrnalt ja rahulikult, sest nii ei teki loomale haava.