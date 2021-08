FOTOD | Omanikuta leidlammast tuli neli tundi vakladest puhastada

Kohale jõudes oli lammas endiselt seal. "Hakkasime teda siis kuskilt nurga tagant vaikselt hiilima, et ta jooksu ei paneks. Aga loomake oli nii nõrk, et ta isegi ei plaaninud seda teha. Ja see on tõesti ime, et ta mingi looma hammaste vahel juba otsa pole saanud," kirjeldab vabatahtlik sotsiaalmeedias. "Ühtegi numbrit tal kõrvas ei ole. Need, kes ta leidsid, küsisid ka külaelanikelt, kelle oma ta olla võiks, aga keegi ei osanud midagi öelda. Nii siis võtsime ta endaga kaasa, sest loom vajas ju abi."