Haiguta, sa oled kaameras! Tallinna loomaaia kaslased aitavad rahvusvahelisel tasandil teadust teha

Viimastel aastakümnetel on rajakaamerate ehk kaameralõksude üha laialdasem kasutus võimaldanud teadlastel koguda andmeid varjulise eluviisiga liikide kohta. Rajakaamerad töötavad liikumisanduri põhiselt, käivitudes siis, kui loom kaamerast möödub. Pildile jäänud loomade karvamustrit kasutatakse seejärel isendite eristamiseks.

Kogutud andmete põhjal saab välja arvutada liigi arvukuse kasutades püük-märgistus-taaspüük- meetodit. Snow Leopard Trusti hiljutises uuringus selgus, et rajakaamera piltide abil isendite tuvastamine ja nende andmete alusel arvukuse välja arvutamine on oodatust ebatäpsem. Järeldati, et isendite vahel vahet tegemisel esinevatest vigadest tingituna ülehindasid teadlased lumeleopardi populatsiooni suurust ja seda lausa 35 protsendi võrra.