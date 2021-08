Teeme selgeks: kuidas koerad meid mäletavad?

On koeri, kes suudavad lähedase inimese järele mõnda aega igatsust tunda - näiteks juhul, kui paar läheb lahku ja lemmikloom jääb neist ühele. Koerte mälu toimib erinevalt inimese omast, kuhu kuuluvad ka lapsepõlvemälestused. Meie neljajalgsed sõbrad elavad üksnes olevikus, kuid sellest hoolimata on neil olemas nii lühi- kui pikk mälu.

Lühimälu puhul tuleb silmas pidada, et koer ei mäleta sedagi, mida ta mõne minuti eest tegi. Seega on tulutu karistada teda juhul, kui leiad koju jõudes eest pissiloigu või näritud jalanõu. Koer lihtsalt ei seosta hurjutamist sellega, mis tal endal ammu meelest läinud on. Küll aga on korrale kutsumisest kasu treeningute ajal, kui seda teha koheselt. Siis õpib kutsu seoseid looma oma eksimuste ja keelamise vahel.