Ohtlik nii käppadele kui ketsidele: klaasikildudest ehitatud metsavahetee Raplamaal tuleb likvideerida

Sven (nimi muudetud) avastas tee täiesti juhuslikult, kui enne üht kohtumist aega parajaks tehes autonina metsa poole keeras ja loodust nautida otsustas. Oma hämminguks sattus ta teelõigule, mis koosnes täielikult klaasikildudest ja keskkonnavaenulikust prügist.

"Kartsin juba, et lõhun autol rehvid ära. Kui autost välja astusin, tundus, et klaasikillud tungivad ka läbi crocside. Mis siis veel mõelda, kui väikeulukid seda mööda liiguvad - ja see on tõenäoline, sest tee asub täiesti metsade vahel! See tee on täielik killer!" imestas ta ja otsustas igaks juhuks leitu ka videole salvestada.

Ta pakkus, et tegu on "finantsiliselt põhjendatud" projektiga, sest asja uurima asudes selgus, et tee kuulub eraomanikule, kes olla lubanud sinna ka tõkkepuu paigaldada, kui kohalikud palju plõksivad ning üritab ilmselt teekattelt raha kokku hoida. "Inimesed võibolla pärast seda sinna tõesti ei lähe, aga mis on loomadel sellest tõkkepuust? Hakkasin uurima, mis võimalus mul on maailma parandada," märkis Sven, kes teeomanikku tundmata pöördus nii tuttava riigikogulase, keskkonnaministri kui keskkonnaameti poole. "Inspektor tänas mind ja pidas seda räigeks rikkumiseks," lisas ta.

Kuu hiljem polnud vaatamata mitmele pöördumisele aset leidnud mingeid arenguid, mistõttu mees ongi mures. "See, kes niisuguse tee jaoks litsentsi andis, mingu jalutagu oma koeraga sellel teel, pööraku pärast koer tagurpidi ja vaadaku ta käpad üle," pahandas ta. "Selline käitumine on häbiväärne ja loomi kahjustav!"

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Raplamaa büroo juhataja Marek Saar kinnitas Delfi Lemmiklooma päringu peale, et inspektorid on teelõiku kontrollinud kahel korral ning algatanud ka väärteomenetluse seoses jäätmete ebaseadusliku käitlemisega.