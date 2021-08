Aita leida: Raplamaal tegutseb juba aastaid pidurdamatu kassitulistaja

Esimene juhtum leidis aset 2009. aastal, kui kass Vasja tuli koju, kuul turjas. Kahjuks polnud see viimane kord, mil kassid said tunda omakohut. 2011. aastal leidis aset sarnane juhtum, kus loomake tuli koju ümmarguse veritseva haavaga. 2014. aastal leiti tema vasaku silma ülalt ümmargune haav, mille tõttu lõpuks jäi kass osaliselt pimedaks.

"Selline vägivald kasside vastu peab lõppema. Tegemist on teadliku ja tahtliku vigastamisega, mis on karistatav. Vajame heade eestlaste abi, et leida vägivallatseja," sõnas Eesti Loomakaitse Seltsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.