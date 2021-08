Eesti loomakaitse selts otsib Vilivere kassitulistajat

Eesti Loomakaitse selts otsib Raplamaal Kohila vallas Vilivere külas ringi liikuvat kassitulistajat. Seltsi poole pöördus kassiomanik, kelle kasse on viimased 12 aastat vigastatud ja tulistatud.

“Selline vägivald kasside vastu peab lõppema," sõnas Eesti Loomakaitse seltsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank. "Tegemist on teadliku ja tahtliku vigastamisega, mis on karistatav. Vajame heade eestlaste abi, et leida vägivallatseja."