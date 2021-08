Just see koeratõug kogub üha enam populaarsust, sest ei haugu kunagi

Koer, kes peaaegu kunagi ei haugu, on basenji. Tõsi, vahel võib ta reageerida üksiku haugatusega või teha häält, mis meenutab ulgumist ja joodeldamist. Kataloonia ülikooli veterinaaria õppejõud Joan Rubiralta ütles, et basenjide häälitsused on teistsugused tänu teistest tõugudest eristuvale häälepaelte süsteemile. "Selle tulemusena on ka hääl, mis lõugade vahelt väljub, teistsugune," selgitas ta. Basenji võib tuua kuuldavale hääli, mis meenutavad rohkem hundi või dingo oma.