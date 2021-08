Müüdimurdja: noor naine saab hulkuvaid loomi püüdes hakkama maiuse ja hea sõnaga

Pille-Riin jutustab, et tema tööelu algas juba õige varakult - 15-aastasena. Ta on töötanud põhiliselt teenindussfääris klienditeenindajana. Selle aasta märtsikuus tuli ta töölt ära, et aeg maha võtta ja pühenduda mingiks ajaks iseendale ning oma kahele kaaslasele, kellega ta koos elab. Nendeks on kaks suurt koera, kes olid eelnevalt ühe loomade varjupaiga asukad, kuid kellele Pille-Riin otsustas pakkuda uue elu võimaluse. Niisiis - koertega on Pille-Riin sina peal.

Noor naine ei otsinud tööd, kuid ühel väga hilisel õhtutunnil otsustas ta uurida veidi CV-keskuse töökuulutusi. No ja seal see siis oligi, et Tallinna loomade varjupaik otsib oma meeskonda loomapüüdjat. Kuidagi äkki sai Pille-Riinile selgeks, et just see on töökoht, mida ta tahab. Veel samal öösel helistas ta oma parimale sõbrannale, et nõu pidada, CV koostada ja ära saata.

Suur oli naise rõõm, kui ta kutsuti töövestlusele ja vabatahtlikuna proovipäevadele ning nii temast loomapüüdja saigi. Pille-Riin tõdeb tagantjärele, et iga asi või elumuutus tuleb sinu juurde just siis, kui on selleks õige aeg. Kui sugulased ja sõbrad said teada, et ta läks tööle varjupaika, olid ainukesed kommentaarid, et lõpuks ometi ja sees on just see, mida vaja, sest Pille-Riini, kui suurt loomasõpra ja -kaitsjat tunti juba enne. Juba tüdrukutirtsuna seisis ta vanaema kõrval, kes veterinaarina haigeid looma ravis. "Mulle on loomade abistamine vist vereliini pidi edasi antud", muheleb Pille-Riin ise.

Varjupaiga töökuulutus puudutas tema hingekeeli, sest just siin, varjupaigas, saab ta loomi päriselt abistada. Ta tunneb, et tema tööl on tähendus. Ta saab aidata koduta ja peremeheta loomad tänavalt ära, ta saab pakkuda neile turvatunnet. Kui Pille-Riin on käinud koeri püüdmas, siis ka nende koertega, kelle kohta tuleb nn kurja koera väljakutse, on ta saanud hakkama maiuse ja hea sõnaga.