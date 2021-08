Hoolimatuse tipp: nooruke kassipesakond visati Kohila lähistel metsa alla

"Leidsime seente asemel metsatee kõrvalt põõsast välja jooksnud kassipojad, kes meil ja koeral kohe järel käima hakkasid. Ema ei olnud ilmselgelt kuskil läheduses," tõdeb esmaspäeval ootamatult kassiomanikuks saanud Anna-Maria, kelle sõnul viitavad kõik märgid, et tegu on kodus kasvanud kiisupoegadega: nad on julged, tahavad suhelda, käivad kenasti liivakastis ega pelga koera.