SUUR FOTOGALERII | Kullakese jaoks pole millestki kahju - Eesti koeraomanikud talletavad lemmikuid taiestel ja tätoveeringutel

Vene hurda omanik Lemmi märgib, et tellis oma koerale spetsiaalse kaelarihma. "See on minu esimese Vene hurda rihm, mille jaoks ma joonistasin ise kavandi. See on spetsiaalne lai, vastupidav ja üliedev kaelarihm, mis on kujunenud omamoodi väga meeldivaks traditsiooniks .

Rihm tellitakse koerale tavaliselt siis, kui ta on juba saavutamas oma täiskasvanu mõõtmeid, sest see rihm ongi kogu eluks. Seega ka suurepärane investeering. Valjameister teeb rihmasid ka teistele koertele, aga Vene hurtade hulgas on neid kõige rohkem. Eks kindlasti ka seepärast, et Vene hurdad ei ole Eestis väga arvukalt esindatud. (Mis on tegelikult hea, sest hurdad vajavad teistsugust lähenemist."