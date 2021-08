ILSE BLOGI | Suitsutoruks olemise raske koorem

Taksikoeri on palju kujutatud nii lasteraamatutes kui multifilmides, mistõttu jääb nooremale auditooriumile ilmselt petlik mulje, et tegu ongi naljaka, sõbraliku ja nunnu suitsutoruga. Taksid ise paraku nii ei arva. Lastega suhtlemine kipub just sellise alahindamise tõttu kujunema valulikuks. Lisaks on mul selgelt meeles koertetreeneri manitsus, et väikeste koerte üle ei tohi naerda, nad solvuvad. Aga katsu sa mitte muiata, kui seltskonda ilmub rangjalgne viinerikujuline lontkõrv, murekorts silmade vahel!

Ilsega on üleüldse kõige targem järgida vastastikkust ignoreerimistaktikat (võõrastel muidugi, tema pehmem sülekoera pool kuulub vaid omadele). Siis on lootust, et mingil hetkel suhted soojenevad ja ta lubab end puudutadagi. Paraku on lasterikastes seltskondades seda keeruline läbi viia. Nii avastangi endas teinekord kurja naabritädi, kel tekib kiusatus võõraid võsukesi korrale kutsuda.

Üks naabrilastest käib oma igahommikustel jalutuskäikudel järjepidevalt vastu akent patsutamas, sest aknal pesas lamab naljakas viinerkoer. Ma saan aru, et pooleteise-aastasega pole mõtet õiendada, selle suunava rolli peaks enda kanda võtma siiski lapsukese isa, kes aga iga kord tursanäoga pealt vaatab, kui tiburull vastu akent taob ning koer esmalt karva turri ajades uriseb ning viimaks allaheitlikult oma pesalt minema kobib.

Viimase, muinastulede nädalavahetuse veetsime suurema seltskonnaga Valgerannas kämpingus. Kui omainimestele õnnestub veel selgeks teha, et taks torkimist ei taha (ta tuleb alati minu juurde kaebama), siis üks väike vene poiss naabermajakesest näitas üles erakordset visadust kampa trügida, Ilset näppida ja tema äraostmiseks ka peost singiviile jagada. Varem või hiljem pidi see lõppema just nii, nagu lõppes: taks lihtsalt hüppas poisi peale, võttis talt peost singitüki ja põnn kukkus suurest ehmatusest (õnneks murule) pikali. Nuttu jätkus kauemaks, aga mõne aja pärast oli põnn jälle kopsti tagasi.