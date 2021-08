Uuring: üle poole Eesti peredest peab lemmiklooma

Uuringust selgus, et 37% Eesti elanikest on kodus kass, 27% peab koera ning 14% inimestest on võtnud lemmikuks mõne kolmanda looma. Tulemused näitavad, et Eesti elanikud on väga altid lemmikloomi võtma ja nii mõneski peres elavad nii kass kui ka koer.

If Kindlustuse varakindlustuse tootejuhi Veiko Sepa sõnul tuli uuringust välja, et pooltel lemmikloomaomanikel oli lemmikloom juba lapsepõlves.

„Ligi 10 protsenti inimestest võttis lemmiklooma siis, kui nad vanematekodust ära kolisid. Pea kolmandik vastanutest võttis lemmiklooma pärast partneriga kokku kolimist. Kõige populaarsem aeg lemmiku võtmiseks on siis, kui saadakse lapsed - nii olid teinud pooled uuringus osalenud lemmikloomaomanikud. Kõige sagedamini võeti loom peresse sel ajal, kui lapsed olid 5-10 aasta vanused," täpsustas Sepp.

Lemmikloomaga koos võtad ka vastutuse

Lemmikloom vajab lisaks toitmisele pidevat hoolt, tähelepanu, rahalisi vahendeid, arsti juures kontrollimist ning vajadusel ka ravi. Selleks kõigeks tuleb valmis olla.

„Loomaarstidega koostööd tehes oleme kahjuks liiga palju kuulnud juhtumitest, kus inimene on küll lemmiku võtnud, aga kui loom on haigeks jäänud ja ravi vajanud, pole omanikul olnud võimalik näiteks operatsiooni eest tasuda. Need asjad tuleb selgeks mõelda juba enne lemmiku võtmist. Üks variant on sõlmida lemmikloomakindlustuse leping, teine variant on tekitada endale selline rahaline varu, et kui peaks tekkima vajadus mõne operatsiooni järele, siis saab selle ära teha," selgitas Sepp.

Kardetakse, et lemmik lõhub kodust vara

Uuringus küsiti ka seda, kas loomaomanikel on juhtunud, et nende lemmik on kodus midagi ära lõhkunud ja kas kindlustusfirma korvas tekitatud kahju. Selgus, et pooled vastajad olid kogenud olukorda, kus lemmikloom tekitas kodusele varale kahjustusi. Kahjude korvamise osas anti aga mitmesuguseid vastuseid.