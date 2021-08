Kurioosum: kas tõesti neitsist sigimine? Haipoeg tuli ilmale vaid ema järeltulijana

Augusti keskel tuli Itaalias Cala Conones asuvas akvaariumis ilmale haipoeg, kes ilmselt on üksnes emase isendi järeltulija - isakalu selles keskkonnas ei elagi. Niisugune paljunemine on teadlaste sõnul mõnede liikide puhul küll võimalik, kuid äärmiselt haruldane. Haidelt pole sel viisil varem järeltulijaid saadud.

Tõenäoliselt oli tegemist viljastamata munarakuga, millest arenes embrüo - nähtust nimetatakse partenogeneesiks ehk neitsistsigimiseks. Sel moel ilmale tulnud haipoja puhul on sisuliselt tegu oma ema klooniga. Võimalikum on selline sigimisviis niisuguste emaste puhul, kellel on raskusi partneri leidmisega.