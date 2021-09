Inetuks kiskunud tüli: vabatahtlikel kassiabistajatel tuleb lisaks kliinikuarvetele maksta ka kohtukulud

Katrin toonitab, et Pesaleidja ei areta kasse, vaid pakub kodututele loomadele ajutist peavarju. "Reaalselt tähendab see seda, et meile jõuab kass tänavalt või mujalt varjupaigast tihti mitmete terviseprobleemidega. Muidugi teinekord on loomad liiga kaua ka meie hoole all enne päris kodu leidmist ja neil tekivad uued haigused," selgitab ta. "Me anname endast parima olemasolevate võimaluste piires, aga olukord on kaugel ideaalist. Kindlasti on meil liiga vähe vabatahtlikke, meeskonnaliikmeid, kliinikuid ning päris kindlasti on meil liiga palju kasse. Püüdleme kogu selle poole, et suurendada annetusi ja leida uusi vabatahtlikke, et parandada loomade tingimusi."