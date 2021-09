Hooldekodusse viidud vanaproua kassikolooniast päästeti 13 viletsas seisus kiisut

Kolmiku noorim liige Maribet on päris nooruke, vanuseks mitte rohkem kui kaks aastat. Kolmik on juba neli korda kliinikus käinud. Tänaseks on nad steriliseeritud, nende kõrvad on loputatud ja nad on saanud kiibid. Kuid palju on veel ees. Lilibeti hambad ootavad eemaldamist, nad kõik vajavad vaktsiine ja tugeva nohu antibiootikumiravi jätkub veel vähemalt paar nädalat.

Lenita, kelle hambad on nii kehvas seisus, et need on vaja kõik eemaldada, peab läbima veel ühe hambaoperatsiooni. Kuna kiisudel on kõhud korrast ära, söövad nad ravitoitu, mille hind on tavalise toiduga võrreldes kallim. Täna saab MTÜ öelda, et kiisude verenäidud on paranenud, parasiidid on tõrjutud, kõigil on tänaseks ka söögiisu tekkinud.