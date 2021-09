5 asja, mis aitavad su koeral elada kauem ja õnnelikumalt

Jalutuskäigud ja mängud hoiavad koera heas vormis Foto: Jaanus Lensment

Iga koerasõber on ilmselt mõelnud, et ei veeda oma lemmikuga piisavalt aega. Kuna koera elu on meie omast lühem (enamasti jääb see 10-14 aasta vahele), võime ka tagantjärele tunda kahetsust, et ei pööranud sõbrale piisavalt tähelepanu. Siin on 5 tegurit, mis aitavad koera eluiga pikendada.