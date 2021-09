Kassi adopteerimise tõttu kohtutee jalge alla võtnud naine: süüdistused minu vastu on alusetud, Pesaleidja ei kontrollinud kassi tervist

Väide, et "noorpaar ei ilmutanud kassi vastu enam mingit huvi" on vale. Dior saadi kätte 25.01.2021. Nii 23.01.2021 kui ka 24.01.2021 helistasin Pesaleidja MTÜ infotelefonile, et uurida kas põgenenud kass on kätte saadud ja kas ma saaksin midagi teha, et aidata. Mulle vastas kassi loovutanud ja Diori püügiga tegelev vabatahtlik. Vabatahtlik informeeris, et kassi on nähtud, kuid püügipuuri pole ta veel läinud ning et hetkel polegi muud teha, kui oodata, et kass puuri läheks.