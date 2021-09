VIDEO JA FOTOD | Vabadus on mõnusam kui oma maja! Metsloomapäästja katuse all peavarju leidnud kakud lendasid oma teed

Niisama loodusest hiiri ja rotte püüda ta ei riski - siiani mürgitavad paljud inimesed närilisi mürkidega ja see võib saada ohtlikuks ka teda söövale kakule. "On küllalt kakke ja kulle, kes ajavad vahtu suust välja - see viitab mürgitusele. Ja just nii on väga paljud inimesed kogemata ära tapnud näiteks oma aias toimetavad siilid," nendib ta ja lisab, et kogu looduse seisukohalt on kõige otstarbekamad eluspüügilõksud: sealt saab närilised välja aidata ning põldudele lahti päästa, et röövlinnud nad leiaksid.