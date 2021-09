FOTOD JA VIDEO | Kas aasta kõige loomasõbralikum tegu? Koolilapsed viisid auto alt leitud kassipojad rattaekskursioonile

Möödunud nädalal sai MTÜ Cats Help kõne, milles teatati, et Aruküla Waldorfkooli kaheksas klass oli teel Vormsi saarele ning Rohuküla sadamas praami oodates sattusid nad kahe pisikese väriseva kassilapse otsa, kes seal autode all kükitasid. MTÜ-l Haapsalu kandis vabatahtlikke ei ole, nii jäid nad nuputama, kes saaks appi rutata, kuid juba saabus uus kõne: kiisud on päästetud ning õpilased võtavad nad endaga Vormsi saarele kaasa.