FOTOD JA VIDEO | Aitab küll, semu! Omanik viskas vana ja pimeda koera metsa alla surema

Koera leidnud seenelised ei osanud esiotsa teha muud, kui pöörduda kohaliku kassiabi MTÜ Paikass poole. Paraku pole sealsetel vabatahtlikel võimalust koera kuhugi paigutada, seetõttu võttis üks neist ühendust Kilingi-Nõmmel asuva MTÜga Aita Mind Koju, kus valdavalt leiavad peavarju vanad ja hädised koerad. MTÜ Perenaine Irmeli Grönberg oli valmis ka selle koera oma hoole alla võtma ning ristis koera Taaduks.

Esmavaatlusel selgus, et koer on pime ning tõenäoliselt ka ei kuule. Lähiajal ootab ilmselt ees loomaarsti külastus Tartus, kus arvatavasti tuleb lisaks vereanalüüsidele ja südameuuringutele teha ka kompuuteruuring. „Tundub, et tal on veel midagi viga. See on esimene kord, kui ma ei oska koera kohta midagi öelda, sest ta käitub veidralt, kuigi ei ole kuri," tunnistab Irmeli. „Esimese asjana meenuvad 70ndad, kanep ja ABBA."

Seetõttu soovibki ta lasta Taadu põhjalikumalt üle vaadata. Ta lisab, et koera eest on varem hoolitsetud, kuna ta karv on puhas. „Arvata võib, et tegu on endise ketikoeraga, sest oma tagakeha hoiab ta täpselt nagu ketikoer," arutleb ta.

Irmeli on veendunud, et koer jääbki tema hoolitseda. „Kas sa näed kuskil kätemerd, et keegi teda endale tahaks? Kindlasti jääb ta mulle," ütleb ta ja palub hoolimata sellest abi koera omaniku leidmisel, et tollega tõsisem jutuajamine maha pidada. Teatajale lubab ta tagada anonüümsuse. „Ju ta kuskilt Paide lähedalt pärit on, vaevalt, et sedasorti inimene kuhugi kaugemale sõitma hakkaks, et koer autost maha poetada," leiab ta.

Kõiki, kellel on infot Taadu varasema kodu kohta, palutakse seda jagada MTÜga Aita Mind Koju kas Facebooki sõnumi kaudu või telefonil 5803 6095. MTÜ tegutsemist saab toetada, annetades raha MTÜ Aita Mind Koju pangaarvele EE672200221071060269.